В Израиле отчитались об итогах наземной операции в Газе с момента ее возобновления

ЦАХАЛ: с момента возобновления операции в Газе Израиль атаковал 10 тысяч целей

С момента возобновления боевых действий в Газе 18 марта текущего года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удары по 10 тысячам целей на территории сектора, ликвидировав две тысячи радикалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, за этот период Израиль установил контроль над тремя четвертями территории палестинского анклава.

«С момента возобновления наземных операций 18 марта ЦАХАЛ установил оперативный контроль над примерно 75% территории сектора Газа, уничтожил высокопоставленных должностных лиц и около 2 000 террористов, атаковал около 10 000 целей», — говорится в пресс-релизе.

20 августа официальный представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин заявил, что Израиль приступил к первым этапам запланированного наступления на город Газа и уже закрепился на окраинах города.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

Ранее в Израиле около миллиона человек вышли на протесты за завершение войны в Газе.