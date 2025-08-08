Кабинет безопасности Израиля одобрил предложение Нетаньяху об оккупации Газы

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила, что военно-политический кабинет одобрил план Биньямина Нетаньяху по установлению контроля Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сектором Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

В официальном заявлении указано, что кабинет министров поддержал «предложение Нетаньяху победить ХАМАС». Большинство членов правительства также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

До этого журналист Барак Равид сообщал, что кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по оккупации Газы.

О планах по оккупации Газы N12 сообщил накануне. По информации источника, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75% территории.

Ранее в ООН призвали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.