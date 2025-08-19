На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ПВО за сутки сбили 3 авиабомбы и 117 беспилотников

МО РФ: российские ПВО уничтожили за сутки 3 авиабомбы и 117 беспилотников
Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 3 авиабомбы, снаряд HIMARS и 117 беспилотника ВСУ. Об этом говорится в релизе Минобороны РФ.

Помимо этого, в ночь на 19 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал топливом украинские формирования в Донбассе.

В Минобороны добавили, что российская авиация атаковала склады с оружием и боеприпасами ВСУ, а также по цех по сборке украинских дальнобойных беспилотников.

До этого сообщалось, что бойцы ВС России поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. По данным военного ведомства, атака производилась с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее Минобороны показало поражение украинских сил беспилотником «Герань-2» в Черниговской области.

