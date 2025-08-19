Министерство обороны России опубликовало видео, на котором продемонстрировано уничтожение передового пункта ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата «Герань-2» в районе населенного пункта Бирино Черниговской области.

На кадрах показано, как российские войска наносят точные удары по позициям украинских военных, поражая бронетехнику и живую силу противника, сообщили в Минобороны.

Накануне Минобороны России обнародовало видеоматериалы, на которых показано поражение подразделения спецназа Главного управления разведки ВСУ с использованием «Гераней». По информации ведомства, удар был нанесен в районе населенного пункта Жадово Черниговской области.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что кадры демонстрируют эффективность применения дронов «Герань-2» против подразделений спецназа Украины.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о проведении «блестящей боевой операции» на Харьковском направлении, завершившейся уничтожением нескольких блиндажей и минометного расчета ВСУ.

Ранее были названы восемь российских целей, удары по которым могут изменить ход конфликта на Украине.