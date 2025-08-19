Минобороны: российские военные ударили по НПЗ, снабжавшему ВСУ в Донбассе

В ночь на 19 августа Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что этот завод обеспечивал топливом украинские формирования в Донбассе. В итоге поставленные цели были достигнуты, а все намеченные объекты поражены, заключили военные.

До этого сообщалось, что бойцы ВС России поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. По данным военного ведомства, атака производилась с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

На прошлой неделе подразделения 5-й гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток» установили полный контроль над населенным пунктом Вороное в Днепропетровской области.

Ранее Рогов рассказал о ликвидации эшелона ВСУ в зоне спецоперации.