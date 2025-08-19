Минобороны: ВС РФ ударили по складам с оружием и цеху сборки дронов ВСУ

Российская армия нанесла удары по складам с оружием и боеприпасами ВСУ, а также по цеху сборки украинских дальнобойных беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что для поражения целей подразделения Вооруженных сил России применили авиацию, БПЛА, ракеты и артиллерию.

Помимо складов и цеха сборки, были поражены позиции бойцов ВСУ и иностранных наемников в 142 районах зоны СВО.

До этого сообщалось, что российские войска атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кременчуге в Полтавской области Украины.

По информации журналистов, ВС РФ применили две ракеты X-101 и четыре снаряда для ракетного комплекса «Искандер». Кроме того, завод подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов типа «Герань».

Известно, что предприятие обеспечивало украинскую армию бензином и дизельным топливом.

Тем временем некоторые специалисты по военному делу полагают, что фронт ВСУ в Донбассе может в скором времени обрушиться. По мнению военного эксперта Яна Гагина, это произойдет после взятия Красноармейска российскими войсками.

Ранее сообщалось, что в Брянской области пресекли попытку прорыва солдат ВСУ.