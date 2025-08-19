На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Авиация РФ атаковала склады с оружием и цех сборки беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по складам с оружием и цеху сборки дронов ВСУ
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Российская армия нанесла удары по складам с оружием и боеприпасами ВСУ, а также по цеху сборки украинских дальнобойных беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что для поражения целей подразделения Вооруженных сил России применили авиацию, БПЛА, ракеты и артиллерию.

Помимо складов и цеха сборки, были поражены позиции бойцов ВСУ и иностранных наемников в 142 районах зоны СВО.

До этого сообщалось, что российские войска атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кременчуге в Полтавской области Украины.

По информации журналистов, ВС РФ применили две ракеты X-101 и четыре снаряда для ракетного комплекса «Искандер». Кроме того, завод подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов типа «Герань».

Известно, что предприятие обеспечивало украинскую армию бензином и дизельным топливом.

Тем временем некоторые специалисты по военному делу полагают, что фронт ВСУ в Донбассе может в скором времени обрушиться. По мнению военного эксперта Яна Гагина, это произойдет после взятия Красноармейска российскими войсками.

Ранее сообщалось, что в Брянской области пресекли попытку прорыва солдат ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами