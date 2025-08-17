На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные нанесли удар по складу с украинскими ракетами «Сапсан»

Минобороны: ВС РФ атаковали место хранения ракет «Сапсан» и комплектующих к ним
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным военного ведомства, атака производилась с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Помимо этого, в ходе атаки ВС РФ были уничтожены склады боеприпасов и беспилотников украинской стороны, а также места временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 142-х районах.

14 августа сообщалось, что в рамках совместной операции ФСБ России и Минобороны нанесли поражение объектам ВПК Украины, которые задействовались в создании ракетных комплексов «Сапсан». В результате планы Украины по развитию собственной ракетной программы были сорваны на длительный срок.

После этого Telegram-канал Insider Black писал, что правительство Германии по закрытым каналам получило предупреждение от МИД России, что поддержка украинской ракетной программы «Сапсан» может закончиться военным конфликтом.

Ранее военный эксперт рассказал об украинской ракете, способной долететь до Москвы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
