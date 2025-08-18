На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главком ВСУ раскрыл причины прорыва российских войск под Красноармейском

Сырский объяснил прорыв ВС РФ под Красноармейском особенностями местности
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские военные сумели прорваться под Красноармейском (украинское название — Покровск) из-за особенностей местности и отсутствия сплошной линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

По его словам, под Красноармейском местность изобилует большим количеством оврагов, рек — участков, природные свойства которых позволяют скрытно перемещаться. А летом там много растительности, что осложняет контроль над линией боевого соприкосновения, рассказал Сырский.

Он добавил, что для наступления Вооруженные силы России использовали тактику «тысячи порезов» — наступление небольших штурмовых групп на широком фронте.

До этого российский разведчик с позывным «Велес» рассказал, что «распиаренные» подразделения ВСУ покидают Красноармейск, а им на смену отправляют мобилизованных со слабой подготовкой.

14 августа стало известно, что подразделения разведки группировки войск «Центр» установили огневой контроль над последней трассой снабжения ВСУ в районе города Красноармейска. В ВСУ признались, что не контролируют ситуацию под Красноармейском.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами