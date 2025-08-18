Главком ВСУ раскрыл причины прорыва российских войск под Красноармейском

Российские военные сумели прорваться под Красноармейском (украинское название — Покровск) из-за особенностей местности и отсутствия сплошной линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

По его словам, под Красноармейском местность изобилует большим количеством оврагов, рек — участков, природные свойства которых позволяют скрытно перемещаться. А летом там много растительности, что осложняет контроль над линией боевого соприкосновения, рассказал Сырский.

Он добавил, что для наступления Вооруженные силы России использовали тактику «тысячи порезов» — наступление небольших штурмовых групп на широком фронте.

До этого российский разведчик с позывным «Велес» рассказал, что «распиаренные» подразделения ВСУ покидают Красноармейск, а им на смену отправляют мобилизованных со слабой подготовкой.

14 августа стало известно, что подразделения разведки группировки войск «Центр» установили огневой контроль над последней трассой снабжения ВСУ в районе города Красноармейска. В ВСУ признались, что не контролируют ситуацию под Красноармейском.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.