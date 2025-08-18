На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подразделения ВСУ начали отходить из Красноармейска

Разведчик ВС России заявил об отходе распиаренных частей ВСУ из Красноармейска
true
true
true
close
Latin America News Agency/Reuters

Распиаренные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают Красноармейск (украинское название — Покровск), а им на смену отправляют мобилизованных со слабой подготовкой. Об этом рассказал в интервью РИА Новости разведчик с позывным «Велес».

По его словам, город покидают «медийные подразделения», которые там снимают репортажи. Они направляются в сторону Гришино.

«Велес» добавил, что среди мобилизованных встречаются совершенно неподготовленные мужчины, кто-то из них просто водитель или повар.

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что Национальная гвардия Украины перебрасывает на Красноармейское направление из Харьковской области часть подразделений.

14 августа стало известно, что подразделения разведки группировки войск «Центр» установили огневой контроль над последней трассой снабжения ВСУ в районе города Красноармейска. В ВСУ признались, что не контролируют ситуацию под Красноармейском.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами