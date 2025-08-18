Разведчик ВС России заявил об отходе распиаренных частей ВСУ из Красноармейска

Распиаренные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают Красноармейск (украинское название — Покровск), а им на смену отправляют мобилизованных со слабой подготовкой. Об этом рассказал в интервью РИА Новости разведчик с позывным «Велес».

По его словам, город покидают «медийные подразделения», которые там снимают репортажи. Они направляются в сторону Гришино.

«Велес» добавил, что среди мобилизованных встречаются совершенно неподготовленные мужчины, кто-то из них просто водитель или повар.

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что Национальная гвардия Украины перебрасывает на Красноармейское направление из Харьковской области часть подразделений.

14 августа стало известно, что подразделения разведки группировки войск «Центр» установили огневой контроль над последней трассой снабжения ВСУ в районе города Красноармейска. В ВСУ признались, что не контролируют ситуацию под Красноармейском.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.