ВС РФ полностью перекрыли снабжение ВСУ в Красноармейске

Боец «Король»: ВС РФ взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Красноармейске
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения разведки группировки войск «Центр» установили огневой контроль над последней трассой снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Красноармейска. Об этом РИА Новости рассказал разведчик с позывным «Король».

«Логистика уже практически отрезана, безопасных путей для передвижения в сам Покровск (украинское название Красноармейска — прим. ред.)», — сказал «Король».

Военнослужащий добавил, что трасса снабжения была надежно защищена противодроновой сеткой, обеспечивавшей безопасность логистики ВСУ. Однако разведчикам удалось обнаружить разрывы в сетке и приступить к уничтожению техники противника, находящейся внутри противодронового туннеля.

13 августа экс-командир «Азова» (организация, признанная в РФ террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена) Максим Жорин сообщил, что украинские войска утратили контроль над ситуацией в окрестностях Красноармейска. Жорин связал проблемы, с которыми столкнулись ВСУ в этом районе, с недостаточной эффективностью использования ресурсов и просчетами украинского командования.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.

