Бывший командир «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин заявил, что ВСУ не контролируют ситуацию под Красноармейском (укр. название — Покровск). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, у никого не возникнет мысли сейчас заявить, что ситуация на Покровском направлении «контролируется». Потому что до контроля здесь очень далеко», — написал он.

Проблемы украинской армии в районе Красноармейска связаны с неэффективным использованием сил, а также с неправильными решениями украинского командования, отметил Жорин.

Недавно агентство РИА Новости писало, что успешное продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области вынудило украинский националистический батальон «Азов» начать перемещение на правый берег реки Оскол.

До этого в силовых структурах сообщили, что российские военные из группировки войск «Север» завершили зачистку части Волчанска Харьковской области.

В свою очередь Telegram-канал «Иди и смотри» писал, что российские военные вошли в город Купянск Харьковской области.

Ранее Рогов заявил об ударе по командному пункту «Азова» в Харьковской области.