В Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ

WP: Пентагон признал, что ВСУ под угрозой окружения ВС РФ в Красноармейске
Depositphotos

В Пентагоне считают, что украинские войска в Красноармейске в ближайшее время могут быть окружены российскими войсками. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на представителя Минобороны США.

«Украинские войска в Покровске (Красноармейска) оказались под угрозой окружения», — говорится в сообщении.

Источник полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят оборонительный рубеж в регионе. Подобным образом украинские войска пытались удерживать Артемовск, однако по итогу они его сдали, напомнили в издании.

13 августа бывший командир «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин заявил, что ВСУ не контролируют ситуацию под Красноармейском. Проблемы украинской армии в районе Красноармейска связаны с неэффективным использованием сил, а также с неправильными решениями украинского командования, подчеркнул Жорин.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился направить дополнительные силы под Красноармейск.

Ранее в Британии назвали успехом прорыв российских войск под Красноармейском.

