Свидетели сообщили о звуках взрывов над Самарской областью

SHOT: в Сызрани зафиксирована работа ПВО, жители сообщают о взрывах
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Сызрани (Самарская область) сообщают о работе систем противовоздушной обороны в небе над городом утром 15 августа. Данные об отражении воздушных целей поступают от свидетелей в Telegram-канале SHOT.

По словам очевидцев, около 5:00 утра были слышны громкие звуки, характерные для работы ПВО. На данный момент официального подтверждения инцидента и информации о последствиях на земле не поступало.

В ночь на 15 августа о взрывах в небе сообщили жители Балтийска в Калининградской области.

Также атакам беспилотников подверглись Воронежская область и Курск.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал жилой дом в Курске, в результате чего пострадали 10 человек, одна женщина не выжила.

Ранее российский боец рассказал об отправленном ВСУ с дроном послании с угрозами семье.

