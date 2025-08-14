На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец рассказал об отправленном ВСУ с дроном послании с угрозами семье

Ветеран СВО Шкипер: ВСУ беспилотником отправили мне послание с угрозами семье
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Ветеран специальной военной операции (СВО) с позывным Шкипер рассказал в интервью информационному агентству «Регнум», что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника передали ему послание.

По словам экс-бойца, в надписи на дроне содержались угрозы его семье.

«Они отправляли «птицу» специально: «Передайте Шкиперу». Я помню, даже по-английски. Мне когда принесли надпись, там она прям веревкой была обмотана: передайте Шкиперу, мы знаем, где его родители живут», — заявил Шкипер.

Он отметил, что операторы украинских дронов узнали его позывной, увидев его на бронежилете.

14 августа стало известно, что российские войска применили лазерное оружие против беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации. Его используют для отражения атак украинских дронов.

До этого сообщалось, что военнослужащие Южной группировки войск восстанавливают украинские беспилотники, сбитые на линии фронта, и используют их против ВСУ.

Ранее российский штурмовик отбил прикладом автомата украинский дрон со взрывчаткой.

