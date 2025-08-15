На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курске в результате атаки ВСУ погибла женщина

Хинштейн: в Курске из-за атаки ВСУ погибла женщина, шесть человек были ранены
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска, в результате чего погибла женщина, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, ночью вражеский беспилотник атаковал многоэтажный дом в железнодорожном районе Курска. К глубокой скорби, погибла одна женщина», — говорится в публикации.

Хинштейн добавил, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь.

Также врио губернатора региона сообщил, что удар по многоэтажному зданию вызвал возгорание на четырех верхних этажах. Пожарные специалисты ликвидировали огонь.

Незадолго до этого местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что атака была проведена в районе часа ночи, после звука мощного взрыва в здании одной из многоэтажек началось сильное возгорание, которое охватило несколько квартир. Помимо этого в результате падения обломков внизу загорелось несколько автомобилей.

Ранее три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область.

Атаки БПЛА на Россию
