Число пострадавших в результате атаки на Курск выросло

Хинштейн: число пострадавших при атаке на Курск выросло до 10
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Число пострадавших при атаке на Курск выросло до 10, включая подростка. Об этом заявил врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Назначены компенсации: ₽75 тыс. при частичной утрате имущества, ₽150 тыс. при полной утрате. Дополнительно введена региональная выплата в ₽195 тыс. для полностью лишившихся имущества.

«Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги. [...] Пострадавшие жители обязательно получат компенсацию», — написал Смирнов.

До этого Хинштейн сообщил о шести пострадавших. Кроме того, одна женщина не выжила.

В последнее время участились случаи атак украинских дронов на жилые дома. Так, 14 августа удар был нанесен по жилому дому в Ростове-на-Дону, после этого в небо поднялось облако дыма.

Ранее экс-офицер разведки США рассказал, почему Путин защищает Донбасс.

