В Курске сработали системы ПВО

Администрация Курска заявила о работе систем ПВО в городе
Ilya Galakhov/Global Look Press

В Курске начали работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«В Курском небе работает ПВО! Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по территории предприятия АО «Промсахар» в поселке Куйбышева Рыльского района, в результате чего пострадал 41-летний инженер. Бригада скорой доставила его в Курскую областную больницу.

До этого Хинштейн сообщил, что в результате атаки ВСУ на Курскую область три человека получили ранения. Так, при ударе по Рыльскому району ранения получила семейная пара. У мужчины и женщины 42 лет диагностированы осколочные ранения средней степени тяжести. Кроме того, еще одна атака с применением беспилотника произошла в селе Званное Глушковского района, в результате чего пострадал 75-летний мужчина.

Ранее жители Курска выступили против «дружбы» с родным городом наемников ВСУ.

