В городе Калининградской области сработала система ПВО

Жители Балтийска в Калининградской области сообщили о взрывах в небе над городом. Они считают, что в городе работает система противовоздушной обороны, так как слышен сигнал тревоги, пишет Telegram-канал Baza.

«По сообщениям местных, ведется стрельба по воздушным целям», — говорится в публикации.

Baza также пишет, что по другим данным, в городе проходят учения. В частности, по информации издания, об учениях по нанесению условного ракетного удара сообщал официальный печатный орган Минобороны РФ — газета «Красная Звезда».

При этом официальной информации на этот счет пока не поступало.

До этого депутат Андрей Колесник в ответ на угрозы НАТО о мгновенном уничтожении Калининградской области заявил, что Россия ответит на любое нападение на свой регион, а «европейские столицы никакие бомбоубежища не спасут».

В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков подтвердил, что Москва готова обеспечивать безопасность Калининградской области всеми средствами. Подробнее о том, что ждет альянс в случае нападения — в материале «Газеты.Ru».

