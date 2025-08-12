Татарстан подвергся массированной атаке дронов

Татарстан подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба главы республики, передает РИА Новости.

«Сегодня Республика Татарстан подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, производственные процессы не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме.

Утром в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге объявили угрозу атаки дронов. Также в аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Татарстане обнаружили обломки БПЛА.