В нескольких городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников

В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге объявили угрозу атаки дронов

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Предупреждения появились в приложении МЧС, передает ТАСС.

«Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны», — говорится в сообщении.

До этого в аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты.

В Минобороны заявили, что силы ПВО в течение ночи уничтожили 25 беспилотников над территорией РФ. По данным ведомства, 22 дрона сбили в небе над Ростовской областью. Еще три цели перехватили в Ставропольском крае.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Татарстане обнаружили обломки БПЛА.