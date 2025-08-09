В Татарстане обнаружили обломки БПЛА

В Тукаевском районе Татарстана на территории строительной площадки обнаружены обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Telegram-канале главы республики.

В администрации уточнили, что утром 9 августа на территорию региона была совершена атака вражеских беспилотников. Благодаря слаженной работе дежурных расчетов пострадавших нет, отметили

К настоящему времени режим «Беспилотная опасность» снят. В аэропортах Казани и Нижнекамска также отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В городах Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасность начала действовать с 10:06 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа в период с 8:00 до 12:00 мск. Минобороны уточнило, что из них три дрона были уничтожены над Московским регионом, включая два, направлявшихся к Москве, а также по три — над Крымом и Татарстаном.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.