Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Накануне аэропорт Казани приостановил работу примерно в 13:40 мск. В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Через несколько часов аэропорт возобновил работу.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах. Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор.

