Два российских аэропорта возобновили работу после ограничений

Росавиация: в аэропортах Казани и Оренбурга сняты ограничения на полеты
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Казани и Оренбурга сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, два самолета, летевших в Оренбург», — уточнил он.

По словам Кореняко, ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в период с 07.30 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника — над Ульяновской и Белгородской областями. В течение сегодняшней ночи российские ПВО сбили 25 украинских дронов над территорией РФ — 22 БПЛА в небе над Ростовской областью, три цели перехватили в Ставропольском крае.

Россиянам ранее объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса.

Ранее в Минтрансе рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
