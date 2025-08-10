Подросток из Подмосковья передал мотоцикл военным в зону СВО

Подросток из подмосковных Бронниц передал свой мотоцикл российским военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом сообщил военкор Андрей Медведев в своем Telegram-канале, опубликовав видео с поступком юноши.

«Хочу поддержать наших бойцов», — поясняет на записи Кирилл.

В ответ военнослужащие записали видеообращение.

«Техника достанется достойному бойцу. В знак благодарности вручим Кириллу каску с подписями командиров и шевронами подразделения», — заявили они.

В июне судебные приставы отправили на нужды СВО Porsche Cayenne, который изъяли у жителя Нижнего Новгорода.

В апреле режиссер Никита Михалков сообщил, что передаст бойцам специальной военной операции американское ружье Marlin Model 55, подаренное ему Виктором Черномырдиным.

В феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принял участие в церемонии передачи 50 автомобилей на нужды СВО.

