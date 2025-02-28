Манутров передал 50 автомобилей на нужды специальной военной операции

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Курскую область принял участие в церемонии передачи 50 автомобилей на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

Штурмовики, пехотинцы, мотострелки и спецназовцы, выполняющие боевые задачи в курском приграничье, получили новые машины «Нива», УАЗ «Пикап», УАЗ «Профи», а также пикапы «Соллерс», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Автомобили оснащены системой радиоэлектронной борьбы, бронежилетами, тепловизорами, газовыми плитками, аптечками, зимней формой и маскировочными сетями.

Машины будут использоваться для транспортировки военных, подвоза боеприпасов и продуктов питания, эвакуации раненых, а также для оперативной ротации военнослужащих.

Помимо Мантурова, в церемонии также приняли участие полпред РФ в ЦФО Игорь Щеголев, руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

До этого Кузнецов заявил, что сборы в фонд «Народный фронт. Все для Победы!» в 2024 году превысили отметку в 19 млрд рублей. Эти деньги были направлены на закупку и доставку на передовую автомобилей, техники, оборудования и амуниции.

Ранее Хинштейн призвал ЦБ выработать единый подход к реструктуризации кредитов курян.