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На нужды СВО передали Porsche Cayenne

Судебные приставы передали Porsche Cayenne на нужды СВО
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Porsche

Судебные приставы отправили на нужды СВО Porsche Cayenne, который изъяли у жителя Нижнего Новгорода. Об этом пишет РИА Новости.

«Хозяина иномарки ранее заметили за рулем пьяным, его привлекли к уголовной ответственности, а автомобиль конфисковали в собственность государства», — передает издание.

Впоследствии региональные судебные приставы направили запрос в Минобороны, предложив отправить Porsche на СВО. В военном ведомстве дали положительный ответ. Не уточняется, для каких конкретных задач будет использоваться автомобиль.

До этого в Новосибирской области священник, исповедовавший бойцов СВО, разбился в ДТП.

«40-летний секретарь Каинской епархии протоиерей Димитрий Бабкин ехал на Suzuki по дороге «Новосибирск — Зюзя — Квашино», не справился с управлением и перевернулся», — говорится в публикации Telegram-канала Mash Siberia.

Ранее были раскрыты детали жестокой расправы над матерью бойца СВО.

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