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Выигравшему миллиард рублей россиянину предложили отдать деньги на нужды СВО

«Ветераны России» призвали выигравшего миллиард отдать деньги на нужды СВО
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Пресс-служба «Столото»

Россиянина, выигравшего 1 млрд руб. в лотерею, призвали отдать деньги на нужды спецоперации. Об этом в интервью News.ru заявил руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

«Призываем победителя лотереи «Русское лото», который выиграл 1 млрд рублей, отдать часть выигрыша или всю сумму на нужды СВО», — заявил он.

По словам лидера движения, даже 10% от суммы выигрыша помогут в реализации всех планов и идей, а также решении вопросов, связанных с жилищными проблемами. Резяпов отметил, что перевод средств будет патриотическим шагом и послужит примером для жителей страны.

До этого сообщалось, что житель Сахалина купил билет в онлайн-приложении «Столото» и выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Победитель второго тура новогоднего 1604-го тиража конкурса стал четвертым лотерейным миллиардером.

Ранее мужчина выиграл $30 тыс. по пути на работу.

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