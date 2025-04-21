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Михалков заявил, что передаст бойцам СВО американское ружье

Михалков передаст на нужды СВО подаренное Черномырдиным ружье
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Максим Блинов/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков передаст бойцам специальной военной операции (СВО) американское ружье Marlin Model 55, подаренное ему Виктором Черномырдиным. Об этом он сообщил в эфире передачи «Бесогон ТВ».

«Это ружье из моей коллекции, рассчитано на очень дальнюю стрельбу. Мне его подарил Виктор Черномырдин. Думаю, он не обиделся бы из-за того, что я хочу преподнести его на фронт. Надеюсь, это американское ружье будет с успехом сбивать дроны», — сказал режиссер.

В феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принял участие в церемонии передачи 50 автомобилей на нужды СВО. Штурмовики, пехотинцы, мотострелки и спецназовцы, выполняющие боевые задачи в курском приграничье, получили новые машины «Нива», УАЗ «Пикап», УАЗ «Профи», а также пикапы «Соллерс», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

В ноябре прошлого года бурятская таможня передала 13 сотовых телефонов и ноутбук общей стоимостью свыше 1,3 млн рублей Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию». Гаджеты были ввезены в Россию гражданкой Монголии через автомобильный пункт пропуска Кяхта.

Ранее Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе.

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