БПЛА атаковали Воронежскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Воронежем. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотник обнаружили и уничтожили дежурные силы ПВО.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор добавил, что в Воронеже и Лискинском районе, а также на всей территории региона сохраняется угроза атаки беспилотников.

29 июля Гусев заявил, что на юге Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам губернатора, по предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

До этого украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в хуторе Леоновка в Валуйском округе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за действий ВСУ пострадала супружеская пара. Мужчину доставили в Валуйскую центральную районную больницу, но врачам не удалось его спасти.

Ранее силы ПВО Белоруссии сбили беспилотник над Минском.