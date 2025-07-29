Силы ПВО Белоруссии сбили беспилотник над Минском

МО Белоруссии: над Минском ликвидировали беспилотник, пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник в небе над Минском. Об этом сообщает минобороны республики.

По данным ведомства, беспилотник ликвидировали около 2:00 мск.

«Был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы 02.33 БЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича г. Минска», — добавили в министерстве.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Белорусские власти примут дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства.

До этого портал LTR сообщал, что залетевший, предположительно, из Белоруссии беспилотник заметили в небе недалеко от Вильнюса.

Как сообщал портал 15min, беспилотник был замечен 28 июля на высоте около 200 метров недалеко от Вильнюса.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.