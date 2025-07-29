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В Воронежской области отразили атаку беспилотника ВСУ

Губернатор Гусев: на юге Воронежской области обнаружили и уничтожили БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

На юге Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой опасности атаки БПЛА на всей территории региона», — заявил он.

По словам губернатора, по предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

До этого украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в хуторе Леоновка в Валуйском округе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за действий ВСУ пострадала супружеская пара. Мужчину доставили в Валуйскую центральную районную больницу, но врачам не удалось его спасти.

Утром 29 июля в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 украинских дрона над регионами страны. По информации ведомства, больше всего беспилотников — 43 дрона — были сбиты над территорией Брянской области.

Ранее силы ПВО Белоруссии сбили беспилотник над Минском.

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