Глава Белгородской области сообщил об атаке беспилотника на автомобиль

Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в хуторе Леоновка в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала супружеская пара. Мужчину доставили в Валуйскую центральную районную больницу, но врачам не удалось его спасти.
«Его супруге, получившей баротравму, оказали необходимую медицинскую помощь. Лечение будет проходить амбулаторно», — добавил глава региона.
Гладков уточнил, что транспортное средство также получило повреждения. У машины оказались выбиты стекла и посечен кузов.
Утром 29 июля дрон ВСУ атаковал село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области. Как рассказал губернатор, в результате удара пострадала женщина — у нее диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Более того, повреждения получил один дом.
Накануне из-за атаки украинского беспилотника пострадала жительница города Шебекино в Белгородской области. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по грузовому вагону в Белгородской области.