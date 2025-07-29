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Глава Белгородской области сообщил об атаке беспилотника на автомобиль

Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Леоновка в Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в хуторе Леоновка в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала супружеская пара. Мужчину доставили в Валуйскую центральную районную больницу, но врачам не удалось его спасти.

«Его супруге, получившей баротравму, оказали необходимую медицинскую помощь. Лечение будет проходить амбулаторно», — добавил глава региона.

Гладков уточнил, что транспортное средство также получило повреждения. У машины оказались выбиты стекла и посечен кузов.

Утром 29 июля дрон ВСУ атаковал село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области. Как рассказал губернатор, в результате удара пострадала женщина — у нее диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Более того, повреждения получил один дом.

Накануне из-за атаки украинского беспилотника пострадала жительница города Шебекино в Белгородской области. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по грузовому вагону в Белгородской области.

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