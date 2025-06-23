Каллас отчиталась о выполнении инициативы ЕС по боеприпасам для ВСУ

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставке Украине 2 млн боеприпасов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я рада сообщить, что 80% инициативы по боеприпасам выполнены, но мы должны сделать больше, чтобы до конца года достичь этого показателя в 2 миллиона боеприпасов», — сказала она в Брюсселе перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза.

В апреле глава дипломатии ЕС сообщала, что Евросоюз уже на две трети выполнил инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов.

На заседании 23 июня лидеры МИД европейских стран обсудят ситуацию вокруг Ирана на фоне ударов США. Они настроены на дипломатическое решение конфликта на Ближнем Востоке, заявила Каллас.

До этого Каллас на своей странице в социальной сети X призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров. Также она добавила, что Тегерану «не должно быть позволено создавать ядерное оружие».

Ранее в Германии высказались о поставках Taurus Украине.