Глава евродипломатии призвала все стороны по Ирану «отступить»

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на своей странице в социальной сети X призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров.

«Я призываю все стороны остановиться и вернуться за стол переговоров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации», — написала она.

При этом Каллас отметила, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке на плановой встрече в понедельник, 23 июня, в Люксембурге.

Также она добавила, что Тегерану «не должно быть позволено создавать ядерное оружие». По ее словм, это стало бы угрозой региональной безопасности.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.