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Кая Каллас отчиталась об отправке на Украину миллионов боеприпасов

Каллас: ЕС на две трети выполнил инициативу по поставкам боеприпасов Украине
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Peter Kneffel/Global Look Press

Евросоюз уже на две трети выполнил инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

11 апреля исполняющий обязанности глава МО ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире.

Писториус объявил об очередном пакете поставок оружия из Германии на заседании Контактной группы по Украине в Брюсселе.
В заявлении главы военного ведомства ФРГ также говорится, что в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, а также 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

При этом ​​лидеры стран Евросоюза не стали принимать практических решений о новой военной помощи Киеву.

Ранее Польшу обвинили в незаконной передаче оружия Украине.

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