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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана на фоне ударов США

Каллас: главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Иране на заседании 23 июня
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Edgar Su/Reuters

Главы МИД ЕС на заседании 23 июня обсудят ситуацию вокруг Ирана на фоне ударов США. Они настроены на дипломатическое решение конфликта на Ближнем Востоке, заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом министерской встречи, трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии.

«Евросоюз всегда выступал за дипломатию. <…> В результате должно быть дипломатическое решение в долгосрочной перспективе», — сказала Каллас.

Она также сообщила, что 20 июня она провела переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. По ее словам, республика на тот момент была открыта для обсуждения ядерных тем и более широких вопросов безопасности, которые касаются Европы. Каллас выразила надежду, что обсуждение этих тем продолжится.

До этого американский журналист Томас Фази раскритиковал заявление Каллас о недопустимости создания Ираном ядерного оружия. На своей странице в соцсети Х он обвинил главу евродипломатии в «двойных стандартах».

Фази отверг тезис Каллас о «мировой угрозе» от иранской ядерной программы и в резкой форме призвал ее замолчать. Журналист подчеркнул, что единственная угроза международной безопасности — это политика ЕС и его союзников в Вашингтоне и Тель-Авиве.

Ранее в Кремле раскрыли дату встречи Путина с главой МИД Ирана.

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