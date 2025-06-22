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В Сумах усиливается раскол между местными службами и ВСУ

РИА Новости: в Сумах усиливается раскол между гражданским населением и военными
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Shutterstock/RONEDYA

В украинском городе Сумы зафиксировали рост напряженности между местными правоохранительными органами, медработниками и военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве.

Уточняется, что местная полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий.

При этом медики отказывают солдатам и офицерам украинской армии в плановом и экстренном лечении, требуя многочисленные справки из воинских частей.

«Сложившаяся ситуация показывает растущий раскол между украинской армией и гражданским населением даже в тыловых регионах», — подчеркнули в российском силовом ведомстве.

21 июня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая осудила главкома ВСУ Александра Сырского за провалы в Сумской области.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал Сумы городом с русскими корнями. По его словам, местные жители надеются на возвращение в состав России.

Ранее стало известно, сколько осталось пройти наступающим на Сумы бойцам РФ.

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