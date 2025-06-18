«Иди и смотри»: бойцам российской армии осталось пройти 15 км до Сумов

Бойцам российской армии до административного центра Сумской области Украины осталось пройти около 15 километров. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«До Сум около 15 километров», — говорится в публикации.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска продвинулись в глубину украинской обороны и заняли населенный пункт Новониколаевка в Сумской области Украины.

Кроме того, они нанесли поражение подразделениям вооруженные силы Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области.

По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад.

17 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ увеличивают буферную зону, продвигаясь в Днепропетровской области.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта в Харьковской области.