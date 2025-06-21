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Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России

Рогов: жители Сум надеются на возвращение в Россию и развитие региона
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Shutterstock/RONEDYA

Сумы — это город с русскими корнями, и местные жители надеются на возвращение в состав России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Сумы были основаны русскими людьми, и, по его словам, население города связывает свое будущее и развитие именно с Россией. Рогов также отметил, что киевские власти долгое время игнорировали регион, не заботясь о его развитии.

По его мнению, при вхождении в состав России у Сум появится шанс на восстановление и процветание.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ сообщил, что задач по взятию Сум у России нет, но не исключил такую возможность в будущем.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Ранее стало известно, сколько осталось пройти наступающим на Сумы бойцам РФ.

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