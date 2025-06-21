На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков высказался о возможности России «забрать» Сумы

Песков: на Украине услышат слова Путина о том, что РФ может забрать Сумы
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине услышат заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия не исключает возможности «забрать» Сумы. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что у российской армии нет задачи забрать город Сумы, однако подобная возможность не исключена.

«Услышат», — заявил Песков.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы на Сумское направление, но несет большие потери. По данным РИА Новости, все атаки украинской армии «заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава».

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Ранее стало известно, сколько осталось пройти наступающим на Сумы бойцам РФ.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами