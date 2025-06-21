Песков: на Украине услышат слова Путина о том, что РФ может забрать Сумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине услышат заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия не исключает возможности «забрать» Сумы. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что у российской армии нет задачи забрать город Сумы, однако подобная возможность не исключена.

«Услышат», — заявил Песков.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы на Сумское направление, но несет большие потери. По данным РИА Новости, все атаки украинской армии «заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава».

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Ранее стало известно, сколько осталось пройти наступающим на Сумы бойцам РФ.