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Депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах

Депутат Безуглая: Сырский пропустил вторжение в Сумскую область из-за коррупции
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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале осудила главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского за провалы в Сумской области после слов президента РФ Владимира Путина о возможности освобождения областного центра.

По ее словам, главком ВСУ поставляет вооружения только «своим».

«Так же он поступает с боеприпасами и вооружением. Если бригада не «подлизывается», она не добудет ресурсов — независимо от того, насколько это соответствует замыслу или на каком направлении воюет», — добавила Безуглая.

Парламентарий отметила, что ограничения в боеприпасах также получают те командиры подразделений, которые задают неудобные вопросы. Она подчеркнула, что подобный системный подход к распределению ресурсов приводит к потере территорий.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ сообщил, что задач по взятию Сум у России нет, но не исключил такую возможность в будущем.

Позже председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Сумы — это город с русскими корнями, и местные жители надеются на возвращение в состав России.

Ранее стало известно, сколько осталось пройти наступающим на Сумы бойцам РФ.

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