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Трамп заявил, что удар по Ирану был массированным и точным

Трамп заявил, что удары по Ирану уничтожили объекты по обогащению урана
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Jonathan Ernst/Reuters

Нанесенный американскими ВВС удар по Ирану был массированным и точным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время обращения из Белого дома к американскому народу.

Цель ударов была в ограничении ядерного потенциала Ирана, отметил он. США полностью уничтожили объекты Ирана по обогащению урана.

Американский президент добавил, что США работали с Израилем как одна команда.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

Американский лидер добавил, что удар по Ирану стал историческим моментом для США, Израиля и всего мира.

Трамп также отметил, что нанесенные по Ирану удары укрепили безопасность Израиля. Проведенную атаку он охарактеризовал как «огромный успех».

Ранее стало известно о звонке Трампа Нетаньяху после ударов США по Ирану.

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