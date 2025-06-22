Трамп заявил, что удары по Ирану укрепили безопасность Израиля

Американский президент Дональд Трамп полагает, что удары США по Ирану укрепили безопасность Израиля. Его слова приводит портал Axios.
«Сегодня вечером мы добились огромного успеха. Израиль теперь в гораздо большей безопасности», — заявил американский лидер.
В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».
Американский лидер добавил, что удар по Ирану стал историческим моментом для США, Израиля и всего мира.
Газета New York Times написала, что Вооруженные силы США впервые с 1979 года ударили по Ирану, и эта атака расценивается, как акт войны. Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой.
Ранее Трамп заявил, что пришло время для мира.