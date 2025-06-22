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Трамп заявил, что удары по Ирану укрепили безопасность Израиля

Axios: Трамп считает, что удары США по Ирану укрепили безопасность Израиля
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Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Дональд Трамп полагает, что удары США по Ирану укрепили безопасность Израиля. Его слова приводит портал Axios.

«Сегодня вечером мы добились огромного успеха. Израиль теперь в гораздо большей безопасности», — заявил американский лидер.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

Американский лидер добавил, что удар по Ирану стал историческим моментом для США, Израиля и всего мира.

Газета New York Times написала, что Вооруженные силы США впервые с 1979 года ударили по Ирану, и эта атака расценивается, как акт войны. Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой.

Ранее Трамп заявил, что пришло время для мира.

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