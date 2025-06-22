Стало известно о звонке Трампа Нетаньяху после ударов США по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как США атаковали Иран. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Подробности разговора политиков не приводятся.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

По данным телеканала Al Jazeera, Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор за несколько часов до атаки США на иранские объекты.

Газета New York Times написала, что Вооруженные силы США впервые с 1979 года ударили по Ирану, и эта атака расценивается как акт войны. Журналисты подчеркнули, что Трамп вовлек страну в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

Ранее Белый дом предупредил телеканалы США о готовящемся обращении Трампа к нации.