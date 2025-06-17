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Нетаньяху об ударах Ирана: сегодня Тель-Авив, а завтра Нью-Йорк

Нетаньяху заявил, что Иран может уничтожить Нью-Йорк
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Ammar Awad/Reuters

Если сегодня не защитить Тель-Авив, то завтра под удар Ирана попадет американский Нью-Йорк, поэтому США должны вмешаться в ситуацию. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает телеканал ABC.

«Сегодня это Тель-Авив. Завтра это будет Нью-Йорк <...>. Послушайте, я понимаю принцип «Америка прежде всего». Но я не понимаю принцип «Америка уничтожена»», — заявил глава израильского правительства.

Нетаньяху добавил, что президент США Дональд Трамп поддерживает Израиль, и он лично ценит поддержку американского лидера.

Накануне Трамп в ходе пресс-конференции отказался говорить о том, при каких обстоятельствах Вашингтон может вступить в войну с Тегераном. На соответствующий вопрос журналиста, американский лидер ответил, что не желает об этом говорить.

По данным CNN, президент США опасается вступления американской армии в конфликт с Ираном, так как это может повлиять на отношение электората к Трампу. При этом на него давят «ястребы» из числа республиканцев, отмечают журналисты.

Ранее Трамп поручил Вэнсу и Уиткоффу встретиться с представителями Ирана.

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