Трамп отказался отвечать на вопрос о вмешательстве США в конфликт с Ираном

Трамп заявил, что не хочет говорить о вступлении США в конфликт с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции отказался говорить, при каких обстоятельствах Вашингтон может вступить в войну с Тегераном. Трансляцию выступления американского лидера вел YouTube-канал Белого дома.

«Я не хочу об этом говорить», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

По данным CNN, президент США опасается вступления американской армии в конфликт с Ираном, так как это может повлиять на отношение электората к Трампу. При этом на него давят «ястребы» из числа республиканцев, отмечают журналисты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России.