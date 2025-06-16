В США заявили, что Трамп боится войны с Ираном

CNN: Трамп опасается войны с Ираном, но на него давят республиканцы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хочет вступать в открытый конфликт с Ираном, но на него давят республиканские «ястребы». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что Трамп отверг план Израиля по ликвидации верховного иранского лидера Али Хаменеи и не хочет эскалации, однако американским военным придется ответить силой, если Тегеран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке.

Параллельно на президента давят «ястребы» из Республиканской партии, такие как экс-вице-президент Майк Пенс и сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В то же время электорат Трампа и его текущие сторонники выражают недовольство происходящим, а американский лидер боится, что возможная война с Ираном сведет на нет его поддержку среди американцев.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее Трамп допустил заключение сделки между Израилем и Ираном.