СМИ: Вэнс и Уиткофф могут встретиться с представителями Ирана

NYT: Вэнс и Уиткофф могут встретиться с представителями Ирана по указанию Трампа

Президент США Дональд Трамп предложил спецпосланнику Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу встретиться на неделе с представителями Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что если встреча все же состоится, то Иран на ней, скорее всего, будет представлять глава министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома поручил своей команде как можно скорее организовать встречу с чиновниками из Ирана.

Также телеканал Fox News также сообщил, что американский лидер отдал распоряжение Совету национальной безопасности (СНБ) Соединенных Штатов собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.