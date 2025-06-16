Израиль атакует Иран после объявления о завершении ударов по военным объектам республики

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по установкам ракет класса земля-земля в центральной части Ирана. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Поздно вечером 15 июня в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия завершила масштабную серию ударов по военной инфраструктуре Ирана. Там пояснили, что удары были нанесены по инфраструктуре, принадлежащей силам «Кудс», Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также иранским военным в Тегеране и по объектам по производству оружия по всему Ирану.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».