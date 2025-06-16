ЦАХАЛ заявил о завершении ударов по военной инфраструктуре Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабную серию ударов по военной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Там заявили, что удары были нанесены по инфраструктуре, принадлежащей силам «Кудс», Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также иранским военным в Тегеране и по объектам по производству оружия по всему Ирану.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скоро военно-воздушные силы (ВВС) страны снова появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».