На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ заявил о завершении ударов по военной инфраструктуре Ирана

ЦАХАЛ: армия Израиля завершила удары по военной инфраструктуре Ирана
close
Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабную серию ударов по военной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Там заявили, что удары были нанесены по инфраструктуре, принадлежащей силам «Кудс», Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также иранским военным в Тегеране и по объектам по производству оружия по всему Ирану.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скоро военно-воздушные силы (ВВС) страны снова появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами